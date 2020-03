"Appelliere an die Vernunft": Ex-96er Marcel Halstenberg sorgt sich um seinen Vater

Marcel Halstenberg ist ein echter Hannoveraner: aufgewachsen in Laatzen, fußballerisch gereift in der Jugend von 96. Mittlerweile spielt der Linksverteidiger bei RB Leipzig und ist Nationalspieler. Die Verbindung nach Hannover ist dennoch stark wie eh und je – erst recht in Zeiten von Corona. Die Familie wohnt hier, viele Freunde. Deshalb hat der 28-Jährige einen emotionalen Appell. Mehrere Risikofälle in der Familie Denn Halstenberg hat gleich mehrere Risikofälle in der Familie. Und er spricht offen darüber – auch, um andere in diesen Zeiten zu sensibilisieren. Schwiegervater und Schwiegermutter gehören zu Risikogruppen. Und: „Mein Papa hat Ende 2017 die Diagnose Knochenkrebs bekommen“, erzählt der Profi. „Leute mit schwachem Immunsystem sind ja besonders anfällig für Corona.“ Jeden zweiten Tag fährt Papa Halstenberg zur Chemotherapie in eine hannoversche Klinik, daran ändert sich auch in diesen komplizierten Corona-Tagen nichts. „Na­tür­lich hat man Angst, dass er sich irgendwie ansteckt, weil jemand das Virus weiterträgt.“ Halstenberg hofft auf Umsicht und Vorsicht: „Ich appelliere an die Vernunft der Mitmenschen, dass niemand ein unnötiges Risiko eingehen sollte.“

Mit seinem Papa telefoniert der Profi täglich. Und er kann Vaterfreuden mit ihm teilen. Am Dienstag wird Halstenbergs Tochter acht Monate alt. Es ist das erste Kind des Verteidigers und seiner Frau Franziska, und für die beiden hat er in diesen Tagen mehr Zeit als sonst im Fußballer-Alltag. „Sonst bin ich ja viel unterwegs. Das ist schon schön!“ Wenigstens etwas Positives in der Corona-Krise, da fällt sogar frühes Aufstehen gar nicht so schwer. „Das macht Spaß, die Zeit vergeht schnell“, erzählt der 28-Jährige, „aber mit Ausschlafen ist nichts. Die Nächte sind turbulent!“ Er lacht. Die Zeit mit der Familie tut gut Der neue, schöne Alltag: Aufstehen gegen 7 Uhr, Frühstück, später vielleicht noch mal ein Powernap auf dem Sofa oder ab auf die Terrasse („Da hängt eine Hängematte“). Die Zeit mit der Familie tut gut, und auch mit Freunden hält er engen Kontakt – per Videoanruf. „Wir spielen im Moment viel Onlinepoker“, verrät der Fußballer, „da vergeht die Zeit noch besser.“ Ob er bald auch da Profi wird? Halstenberg lacht. „Nein, nein. Ich mache das aus Spaß, nicht aus Ehrgeiz.“ Kurze Sprechpause. „Na gut, ein bisschen rege ich mich schon auf, wenn ich verliere!“