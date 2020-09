Nationalspieler Matthias Ginter vor Nations-League-Auftakt der DFB-Elf: "Sind auf dem Weg zu alter Klasse"

Anzeige

SPORTBUZZER: Matthias Ginter, Bundestrainer Joachim Löw hat vor den Partien der Nations League auf einige Spieler des FC Bayern und von RB Leipzig angesichts der Belastung verzichtet. Wären Sie mit Blick auf die Aufgaben mit Gladbach auch froh über eine Pause gewesen?

Matthias Ginter (26): Nein, darüber haben wir nicht diskutiert. Ich hatte einen guten und langen Urlaub, das erste Mal seit ein paar Jahren. Natürlich ist es etwas ungewohnt, direkt aus der Vorbereitung in diese zwei Spiele gegen so starke Gegner wie Spanien und die Schweiz zu starten. Aber ich freue mich, hier wieder dabei zu sein und will alles mitnehmen, was geht – ob im Verein oder in der Nationalelf. Ich bin sehr, sehr ehrgeizig und will am liebsten immer spielen.

2019 hatten Sie im Trikot des Deutschen Fußball-Bunds einen Lauf, haben von acht EM-Qualifikationsspielen sechs mitgemacht, standen dabei als Innenverteidiger immer in der Startelf. Von den Fans wurden Sie außerdem zum Nationalspieler des Jahres gewählt. Ich bin auf einem guten Weg. Das Feedback, das ich vom Trainerstab des DFB bekomme, ist sehr positiv, von daher will ich dranbleiben. Ich will mich in allen Bereichen weiter verbessern, mich stets bestmöglich vorbereiten und eine ernsthafte Option für den Bundestrainer sein.

"Ich bin ein polyvalenter Spieler" Auf welcher Position? Ich bin ein polyvalenter Spieler und da sehr offen – auch für andere Dinge, etwa als Rechtsverteidiger in der Vierer- oder Dreierkette. Hauptsächlich sehe ich mich jedoch als Innenverteidiger. Wie beurteilen Sie aktuell die dortige Konkurrenzsituation? Wir haben sehr, sehr gute und junge Innenverteidiger mit viel Potenzial. Mit Jonathan Tah, Robin Koch. Toni Rüdiger ist wieder dabei, zum Glück ist auch Niklas Süle nach seinem Kreuzbandriss zurück – das gibt uns mehr Möglichkeiten.

Sie haben 29 Länderspiele absolviert, standen seit 2014 noch weitere 29-mal im Kader. Sie gehören also bereits zu den „alten Hasen“. Ich denke, ich habe im letzten Jahr als Persönlichkeit die nächsten Schritte gemacht, bin auch bei der Borussia in meiner neuen Verantwortung (als dritter Kapitän, Anm. d. Red.) aufgegangen. Das hat mir sehr gutgetan, macht mir Spaß, dort will ich weitermachen. Auch in der Nationalelf bin ich nun mit am längsten dabei und will dafür sorgen, die neuen Spieler gut aufzunehmen.

Ginter über Neuling Neuhaus: "Hat eine Menge Potenzial" Ihr Teamkollege Florian Neuhaus ist zum ersten Mal nominiert worden. Wie sehen Sie seine Entwicklung? Florian hat eine Menge Potenzial, sonst wäre er nicht hier. Gerade nach der Corona-Pause hat er viele gute Spiele gemacht, daher hat er sich das absolut verdient. Ich glaube, er kann seinen Weg gehen beim DFB. Als wir uns hier getroffen haben, habe ich ihn erst mal ein bisschen veräppelt.

Verraten Sie uns wie? Ich habe ihm gesagt, dass seine Ansprache im Teamkreis als Neuling mindestens fünf Minuten dauern muss. Da ist er auf einmal ganz nervös geworden, hat das ein oder andere Mal nachgefragt (lacht). Es ist schön, dass mit mir noch ein Spieler aus Gladbach dabei ist, das erleichtert es sicher auch ihm.

Wie schauen Sie das Spiel am Donnerstag gegen einen Topgegner wie Spanien? Wir wollen natürlich nicht noch einmal so abschneiden wie in der Nations League 2018 (Deutschland wurde Gruppenletzter, Anm. d. Red.), sondern gleich ein Zeichen setzen: Wir sind da, sind vollauf bereit und auf dem Weg zu alter Klasse.

