Bericht: Nationalspieler Niklas Süle verlässt den FC Bayern im Sommer ablösefrei

Niklas Süle wird den FC Bayern am Ende der Saison offenbar ablösefrei verlassen. Wie die Bild berichtet, habe der Innenverteidiger den Verantwortlichen bereits "vor ein paar Wochen" mitgeteilt, dass er seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde. Wohin es den Nationalspieler zieht, ist derzeit noch offen. Zuletzt war er vor allem mit dem FC Barcelona und Newcastle United in Verbindung gebracht worden. Doch Süle will weiter in der Champions League spielen. Dies ist bei den Katalanen nach dem derzeitigen Stand in der spanischen La Liga keinesfalls gesichert, beim neureichen englischen Premier-League-Klub erst einmal ausgeschlossen. Die Engländer kämpfen um den Klassenerhalt.

