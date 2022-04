Nationalspieler Voigtmann gibt Kapitän der Dresden Titans wertvolle Tipps

Dresden. Da staunten einige Titans-Fans nicht schlecht, als sie am vergangenen Freitagabend auf die Facebook-Seite ihres Lieblingsvereins schauten, erblickten sie darauf doch überraschend Basketball-Nationalspieler Johannes Voigtmann mit einem Titans-Trikot in den Händen. Der 29 Jahre alte Center wurde in Dresden willkommen geheißen und der zwei Jahre ältere Bruder von Titans-Kapitän Georg Voigtmann schaute freundlich in die Kamera. Spielt der 2,11-Meter-Hüne etwa künftig auch für Dresden?, fragten sich die Fans – bis ihnen einfiel, dass der Post am 1. April abgesetzt wurde. Anzeige

Ein reiner Aprilscherz war die von Titans-Geschäftsführer Rico Gottwald platzierte Meldung aber nicht, denn Johannes Voigtmann war übers Wochenende tatsächlich in Dresden. Der 76-malige Nationalspieler besuchte mit seiner Frau, den Söhnen, seinem Vater und Freunden seinen Bruder, um in Dresden etwas auszuspannen und um das erste Play-off-Spiel der Titans gegen Stahnsdorf zu verfolgen. Dabei sah der bekanntere der Voigtmann-Brüder, der kürzlich aus Gewissensgründen sein lukratives Engagement beim russischen Topteam ZSKA Moskau beendet hatte und nach Deutschland zurückkehrt war, einen verdienten 79:67-Sieg der Dresdner.

Auftaktsieg in den Playoffs für unsere Titans! Mit 79:67 gewinnen wir zu Hause vor 1376 Zuschauern in der Margon Arena... Gepostet von Dresden Titans Basketball Club am Sonntag, 3. April 2022

Ein Interview wollte Johannes Voigtmann nach turbulenten Wochen am Sonntag nicht geben. Er bat um Verständnis: „Ich bin privat hier.“ Warum er nicht mehr in Russland spielen möchte, das hatte er jüngst u.a. in einem Gespräch mit dem „kicker“ schon erläutert. Dem Sportmagazin hatte er gesagt: „Ich kann es in der aktuellen Situation nicht mit mir vereinbaren, für ein russisches Team Wettkämpfe auszutragen, wo es am Ende um Sieger und Verlierer geht. Auch wenn es nur um Basketball geht, beinhaltet das eine Symbolik, die aus meiner Sicht derzeit unangebracht ist.“ Seiner Meinung nach habe Russlands Präsident Wladimir Putin einen brutalen Angriffskrieg zu verantworten. „Da konnte ich einfach nicht in Russland bleiben und weitermachen, als sei nichts passiert, zumal man nicht weiß, wie sich die Situation dort verändern wird. Da hätte ich mich im Gesamtkontext auch nicht mehr sicher gefühlt“, so Johannes Voigtmann.

"Sprechen oft nach Spielen miteinander"

Als der Krieg losbrach, war er gerade mit seiner Mannschaft in München, denn dort sollte ZSKA gegen die Bayern in der Euroleague spielen. Die Partie wurde abgesagt und Voigtmann flog noch einmal mit seinem Team zurück. Zwar waren seine Frau und die beiden Söhne schon mit nach Deutschland gekommen, weil sie – wie schon länger geplant – ein paar Wochen bei den Großeltern Urlaub machen sollten, doch der Hund war noch in Moskau bei einem Bekannten geblieben. Zudem wollte Johannes noch Sachen aus der komplett eingerichteten Wohnung holen und noch einmal in Ruhe mit den Klubverantwortlichen reden: „Das fand ich fair, weil sie meinem Empfinden nach genauso unschuldig an diesem Krieg sind wie wir Spieler.“