Mit angeschlagenem Julian Real: Deutschland bereitet sich auf Olympia-Qualiturnier vor

Am Mittwoch machen sich die deutschen Wasserballer auf den Weg nach Madeira ins Trainingslager, mit dabei sind die Hannoveraner Kevin Götz, Julian Real, Moritz Schenkel und Reiko Zech (alle Waspo 98) sowie Niclas Schipper (White Sharks). Dort bereitet sich das Team unter der Leitung von Bundestrainer Hagen Stamm auf das Olympia-Qualifikationsturnier in Rotterdam (22. bis 29. März) vor, und seit Dienstag kennen Real & Co. auch die Kontrahenten auf dem Weg nach Tokio.

Kapitän Real muss allerdings etwas kürzer treten, der 30-Jährige zog sich im jüngsten Champions-League-Spiel von Waspo 98 bei CN Terrassa einen Trommelfellriss zu. „Er macht die ersten Tage Athletiktraining an Land“, sagte sein Klubtrainer Karsten Seehafer.