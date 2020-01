Nations League: Konkurrenz für ARD und ZDF im Poker um die TV-Rechte

Wer zeigt die Nations League 2020/21 live im TV? Diese Frage wurde eigentlich schon beantwortet. Die ARD und das ZDF sicherten sich die Übertragungsrechte des UEFA-Wettbewerbs, der im September, Oktober und November 2020 zunächst mit den Vorrunden-Partien läuft. Doch eine Aufstockung von Dreier- auf Vierer-Gruppen löst einen neuen Poker aus. Von den insgesamt sechs Partien der deutschen Nationalmannschaft will RTL offenbar zwei Spiele live übertragen.

Die Vergabe der zwei zusätzlichen Spiele ist laut Sport Bild noch offen. Angeblich bietet RTL dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk einen Tausch an. Der Privatsender wolle zwei Freundschaftsspiele, die RTL eigentlich hätte, gegen die beiden zusätzlichen Nations-League-Spiele tauschen. ARD und ZDF haben wohl bis dato nur die Übertragungen der vier Gruppenspiele sowie der beiden Halbfinal-Begegnungen und des Endspiels sicher. Die beiden Sender möchten aber angeblich gerne den kompletten Wettbewerb zeigen und den TV-Poker mit RTL für sich entscheiden.

In Deutschland wurde über die Nations League immer viel gemosert. Zu kompliziert sei sie, der sportliche Nutzen begrenzt und ökonomisch kein großer Gewinn. In fast allen anderen UEFA-Ländern wurde der Wettbewerb anders bewertet. Packende Pflichtspiele und gesicherte Einnahmen durch die Zentralvermarktung, hieß es im Fußball-Mittelstand des Kontinents wie auch bei vielen Top-Nationen. Nun haben 52 der 55 UEFA-Länder künftig mindestens sechs statt vier Spiele in dem Wettbewerb, langweilige und für viele schwer zu vermarktende Tests gibt es fast gar nicht mehr. Das macht die Mehrheit glücklich.