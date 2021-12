Nations-League-Auslosung: Deutschland trifft auf Italien, England und Ungarn

Die deutsche Nationalmannschaft bekommt es bei der dritten Auflage der Nations League mit Europameister Italien, Vize-Europameister England und Ungarn zu tun. Das ergab die Auslosung der Gruppenphase am Donnerstag in der UEFA-Zentrale in Nyon. Die ersten vier Spieltage des Wettbewerbs finden im Juni des kommenden Jahres statt. Die beiden abschließenden Vorrundenpartien werden im September ausgetragen. Die Spiele sind für das DFB-Team somit auch ein wesentlicher Bestandteil der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Katar (21. November bis 18. Dezember).

