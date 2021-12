Der Modus: So funktioniert die Nations League

In der Nations League treten alle 55 Mitgliedernationen der UEFA in vier Ligen (von A bis D) an. In den Ligen A bis C spielen jeweils 16 Länder in vier Gruppen, in Liga D treten die verbleibenden sieben Nationen in zwei Gruppen an. Die vier Gruppensieger aus Liga A spielen in einer Endrunde den Sieger des Wettbewerbs aus. Die Gruppensieger der Ligen B, C und D steigen jeweils eine Liga auf, die Gruppenletzten der Ligen A und B steigen eine Liga ab. Die beiden Absteiger von Liga C in Liga D werden aus den vier Gruppenletzten in einer "Play-out"-Runde ermittelt.