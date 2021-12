Breite Brust trotz Hammer-Gruppe: Hansi Flick jubelt über Nations-League-Auslosung

Hansi Flick hat mit großer Vorfreude auf die schwierige Gruppe der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League reagiert. " Es ist top, ideal, ein reizvolles Los . Wir messen uns mit den Besten ", schwärmte der Bundestrainer nachdem ihm und seinem Team am Donnerstagabend Europameister Italien, Vize-Europameister England und Ungarn zugelost worden waren : "Es geht darum, sich zu messen. Die Fans sind begeistert. Das sind Klassiker, wir wollen gut performen." Die insgesamt sechs Partien, die allesamt im kommenden Juni und September ausgetragen werden, sind auch ein wesentlicher Bestandteil der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Katar (21. November bis 18. Dezember).

Für die DFB-Auswahl war die Nations League bislang hingegen eine eher freudlose Angelegenheit. In der Vorrunde 2018 schied man in einer Gruppe mit Frankreich und den Niederlanden sieglos aus. 2020 lief es trotz einer deutlichen 0:6-Pleite in Spanien ein wenig besser. Hinter den Iberern sowie vor der Schweiz und der Ukraine kam man in seiner Vorrundengruppe auf den zweiten Platz.