Kommentar zur DFB-Gruppe in der Nations League: Die Auslosung ist ein Glücksfall für Hansi Flick

Denn in Vorbereitung auf die erste Winter-WM im kommenden November in Katar hat Deutschland nun echte Härtetests gegen zwei Top-Gegner zu überstehen. Nach dem Rekordauftakt des neuen Bundestrainers mit sieben Siegen in sieben Spielen gegen überschaubar schwere Gegner wie Liechtenstein oder Nordmazedonien sind Manuel Neuer & Co. kommenden Juni gefordert und können beweisen, dass man selbst noch (oder wieder) zu den Topteams, die auch bei der WM-Endrunde zu den Favoriten zählen wird, gehört.