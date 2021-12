Nations-League-Pressestimmen: Italien fürchtet deutsche "Veteranen", England zittert vor "Todesgruppe"

Bei der Frage nach der am hochkarätigsten besetzten Gruppe der Nations League 2022/23 sind sich nach der Auslosung am Donnerstag wohl alle einig. In Gruppe 3 der Liga A treffen mit Deutschland, Italien und England drei Top-Nationen aufeinander. Komplettiert wird die Vierergruppe von Ungarn. In der englische Presse ist die Rede von einer "Albtraumgruppe" oder "Todesgruppe". Auch die Medien in Italien reagierten mit einer gewissen Ehrfurcht. Aber in beiden Ländern herrscht auch viel Vorfreude auf echte Klassiker. Die Pressestimmen auf einen Blick.

Anzeige