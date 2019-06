Nations League: Brehme schaut bei deutschem Sieg gegen Portugal zu

Leipzig. Bei der Vorstellung in der Arena wurde der Leipziger Volleyball-Riese Anton Brehme von den etwa 2000 Fans noch begeistert gefeiert. „Ich hoffe, dass wir die Zuschauer und natürlich auch meine Family und Freunde auf der Tribüne mit Siegen begeistern können“, hatte sich Brehme vor dem Vorrunden-Wochenende in seiner Heimat gewünscht. Ein verständlicher Wunsch nach acht Niederlagen des deutschen Nationalteams in Folge in der Volleyball Nations League.

Allerdings musste der 19-Jährige Mittelblocker, der in den letzten Wochen fast immer zum Stammpersonal gehört hatte, zu Beginn von draußen zuschauen. Er sah, wie seine Teamkollegen nervös mit zahlreichen Aufschlagfehlern starteten. Beim 23:24 musste das Team von Bundestrainer Andrea Giani sogar einen Satzball gegen den vermeintlich schwächsten Gegner an diesem finalen Vorrunden-Wochenende in der Nationen-Liga der 16 weltbesten Teams abwehren. Beim dritten eigenen Satzball brachte ein „Monsterblock“ von Simon Hirsch – der bei der vergangenen Vorrundenturnieren des deutschen Nationalteams Zimmerkollege von Anton Brehme war – die 1:0-Satzführung.

Auch im zweiten Durchgang gab es zahlreiche unnötige Fehler auf beiden Seiten. Lange, attraktive Ballwechsel waren Mangelware. Dafür nutzten die Portugiesen dreimal erfolgreich den Video-Beweis, was letztendlich entscheidend für den Satzausgleich war. Während Brehme weiter draußen schmorte, spielte Deutschland im dritten Satz endlich konstant stark und dominierte Portugal klar. Im vierten Satz häuften sich wieder die deutschen Probleme, allerdings hatten die Gastgeber im entscheidenden Moment mit einem starken Angreifer Christian Fromm die besseren Nerven und siegten mit 3:1 (28:26, 20:25, 25:10, 25:23).

Deutschland gewinnt den Auftakt der Volleyball Nations League in der Arena Leipzig mit 3:1 gegen Portugal.

Der dritte deutsche Sieg im 13. Spiel der diesjährigen Volleyball Nations League war eine gute Einstimmung für das Highlight des Wochenendes am Samstag. Dann kommt es 17.30 Uhr zum Duell des aktuellen Vizeeuropameister Deutschland gegen Weltmeister Polen. Es ist zugleich das Wiedersehen mit Ex-Bundestrainer Vital Heynen, der die Poolen im vergangenen Jahr zum WM-Titel geführt hat und im Auftaktmatch in Leipzig mit seinem Team 3:1 gegen Japan triumphierte. „Es ist inzwischen ja schon eine Zeit her, dass ich Bundestrainer war und Deutschland hat inzwischen viele neue, junge Spieler“, sagt Heynen: „Aber ganz sicher wird das ein ganz besonderes Match.“ Natürlich auch für den Leipziger Anton Brehme, der dann hoffentlich auch auf dem Feld zu erleben sein wird.

