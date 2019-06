Nations League: Cristiano Ronaldo trifft per Freistoß gegen die Schweiz - So reagiert das Netz

Fünffacher Weltfußballer und Champions-League-Sieger, Europameister - und jetzt auch noch Premieren-Sieger der neuen UEFA Nations League? Cristiano Ronaldo hat Portugal mit seinem Freistoß-Treffer in der 25. Minute im Halbfinale des Wettbewerbs gegen die Schweiz in Führung geschossen. Der 34-Jährige zirkelte den Ball im Estádio do Dragão in Porto unhaltbar für Schweiz-Keeper Yann Sommer in die Ecke. Ein strammer Freistoß von Ronaldo, der im Netz für zahlreiche Reaktionen sorgte.

25 ehemalige Spieler von Real Madrid und was aus ihnen wurde Robinho, Ronaldo und Raul - die drei Rs gehören zu den größten Stars von Real Madrid. Aber was machen sie heute? Der SPORTBUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. ©

Anzeige

Netzreaktionen auf den Ronaldo-Freistoß in der Nations League gegen die Schweiz

Was war passiert? Ronaldo leitet seinen Freistoß-Treffer sogar selbst ein. Der neue Wolfsburg-Spieler Kevin Mbabu bringt "CR7" nach einem schnellen Sprint des Superstars zu Fall. Der deutsche Schiedsrichter Felix Brych entscheidet auf Freistoß, auch wenn der Schweizer Mbabu den Ball dabei berührt. Ronaldo tritt in gewohnter Pose selbst an - und lässt einen knallharten Schuss in die Torwart-Ecke von Gladbach-Keeper Sommer ab. Der Schweizer spekuliert auf einen Ball hinter die Mauer - und ist chancenlos.

Immer wieder Ronaldo. Für den Superstar von Juventus Turin war es der 86. Treffer im 156. Länderspiel - ein Treffer, der die Chance auf ein Heim-Finale leben lässt. Auch das Endspiel der Nations League findet in Porto statt. Im zweiten Halbfinale treffen am Donnerstag England und Holland aufeinander. So reagiert das Netz auf den Ronaldo-Treffer - vor allem das vermeintliche Foul vor dem Freistoß sorgt für Ärger.

This Ronaldo masterclass man💉 — Ryan. (@Rygista) June 5, 2019

#hallohallo Ihr Fußball Weisen. So jetzt sagt mir endlich, was ich machen muss, um solche Freistöße zu zelebrieren wie #Ronaldo. Los jetzt🙈 — Rolf Fuhrmann (@Hallo_Rollo) June 5, 2019

Eine Fehlentscheidung Portugal führt mit 1:0 durch ein Hammertor von Ronaldo #PORSUI — Joe Rino (@joerino) June 5, 2019

Es passiert nichts, aber der blöde Herr Dr. Brych gibt einen Freistoß weil es ist ja Herr Ronaldo der da hingefallen ist nichtwahr? Nicht zurecht! Fehler vom Schiedsrichter...#PORSUI — RoVer (@robbioetlimburg) June 5, 2019

Ronaldo ist einfach ein Tier — Jonida (@arsenal_lady) June 5, 2019

Was für ein Faden von Ronaldo 😳 #PORSUI #NationsLeague — Yung Pep 🇨🇴 (@realObjectivist) June 5, 2019

Ist vielleicht ein Ronaldo Fan, dieser Brych... — Dome (@dominix28) June 5, 2019

Hilf uns, dem Amateurfußball zu helfen. Trage Dich auf gabfaf.de/supporter kostenlos als Supporter ein.