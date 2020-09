Nations League: Deutschland gegen Spanien live im TV und Online-Stream sehen

Die Nations League startet in ihre zweite Saison - und Deutschland spielt trotz des Abstiegs weiter erstklassig. Durch die Reform des Wettbewerbs wurde die höchste Ebene aufgestockt. Auch deshalb kann die DFB-Auswahl weiter um den Titel mitspielen. Am Donnerstag steht mit dem Spitzenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien (20.45 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) direkt ein echter Kracher in Liga A an. Für die Mannschaft von Joachim Löw bietet sich die große Chance, sich für die verkorkste letzte Nations-League-Phase zu rehabilitieren.