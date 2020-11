Nations League: Deutschland gegen die Ukraine live im TV und Online-Stream sehen

Jetzt wird es ernst. Für die deutsche Nationalmannschaft geht es am Samstag (20.45 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) im Nations-League-Spiel gegen die Ukraine in Leipzig um wichtige Punkte in Gruppe 4 von Liga A. Mit einem Sieg kann sich die Auswahl von Joachim Löw eine gute Ausgangsposition für den Gruppensieg schaffen. Nach dem 1:0 mit einer B-Elf im Test gegen Tschechien setzt der Bundestrainer diesmal wieder auf seine besten verfügbaren Kräfte. "Wir müssen extreme Widerstände überwinden und gute Lösungen parat haben", warnte Löw vor dem Kontrahenten, gegen den seine Schützlinge im Oktober im Hinspiel in Kiew ihren ersten Sieg (2:1) im Wettbewerb feiern konnten.

