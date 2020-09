Xhaka, Seferovic und Co.: Auf diese fünf Schweizer muss die DFB-Elf besonders achten

Anzeige

Erst die Niederlage gegen die Ukraine - und jetzt auch noch das Topspiel gegen Deutschland: Die Schweiz will den kompletten Fehlstart in die Nations League verhindern. Nati-Trainer Vladimir Petkovic drängt am zweiten Spieltag des UEFA-Wettbewerbs die deutsche Nationalmannschaft in die Favoritenrolle. "Deutschland ist der Favorit. Nicht nur gegen uns, sondern gegen fast jeden Gegner", erklärte Petkovic am Tag vor der Partie am Sonntag (20.45 Uhr, ZDF) in Basel. Kapitän Granit Xhaka aber sieht die Schweiz längst nicht mehr als Underdog, wie er im SPORTBUZZER-Interview sagte. Gerade nach dem jüngsten 1:2 in der Ukraine wollen die Gastgeber gegen den viermaligen Weltmeister aus dem Nachbarland beweisen, dass sie gereift sind. "Wir haben eine super Mannschaft, einen klasse Trainer, einen tollen Staff und ein gutes Umfeld", betonte der ehemalige Mönchengladbacher Bundesliga-Profi. Und tatsächlich: Die Schweiz könnte gegen die DFB-Elf viel Qualität auf den Platz bringen. Der SPORTBUZZER macht den Check: Auf diese fünf Schweizer muss Deutschland am Sonntagabend aufpassen.

Granit Xhaka Führungsspieler, Fixpunkt, Kapitän: Granit Xhaka ist der unumstrittene Chef im Mittelfeld der Schweizer. Seit seinem Wechsel von Borussia Mönchengladbach zum FC Arsenal und in die englische Premier League im Sommer 2016 hat sich der heute 27-Jährige noch einmal weiterentwickelt - als Stratege und Persönlichkeit. Mal mit Härte, mal mit Finesse geht Xhaka voran. Das nötige Selbstvertrauen hat er ohnehin. "Wir sind keine kleine Fußballnation mehr. Wir haben eine super Mannschaft, einen klasse Trainer, einen tollen Staff und ein gutes Umfeld. Zudem haben wir auch spielerisch sehr große Fortschritte gemacht. Daher sehe ich uns als Mannschaft ganz sicher nicht mehr bei den Underdogs oder Überraschungsteams", sagte er im SPORTBUZZER-Interview vor dem Duell mit der deutschen Nationalmannschaft. Es soll bereits Xhakas 84. Einsatz für die Nati werden.

Haris Seferovic Noch ein alter Bekannter aus der Bundesliga. Von 2014 bis 2017 stürmte Haris Seferovic für Eintracht Frankfurt. Nach verheißungsvollem Start schien der Stürmer mit zunehmender Zeit bei den Hessen das Toreschießen verlernt zu haben. Folglich ging es für ihn danach woanders weiter. Benfica Lissabon griff zu - und bei den Portugiesen wurde Seferovic in der Saison 2018/2019 mit 23 Treffern Torschützenkönig in der Liga NOS. Der Durchbruch? Nun ja, in der vergangenen Spielzeit traf der heute 28-Jährige dann nur fünfmal ins Schwarze. Das Beständige an der Karriere des Angreifers ist die Unbeständigkeit. Unterschätzen sollte man ihn aber dennoch nicht. Seferovic ist für jede Abwehrreihe ein unangenehmer Gegenspieler, der an guten Tagen zum entscheidenden Faktor für seine Mannschaft werden kann. Bei der 1:2-Niederlage am Freitag in der Ukraine erzielte Seferovic den Schweizer Treffer,

Kevin Mbabu Der pfeilschnelle Rechtsverteidiger war im vergangenen Sommer von den Young Boys Bern zum VfL Wolfsburg gewechselt und etablierte sich nach anfänglichen Problemen bei den Niedersachsen als feste Bundesliga-Größe. Robust und zweikampfstark beackert der 25-Jährige die defensive Außenbahn und setzt dabei auch immer wieder Akzente im Spiel nach vorn. Erstmals hatte Mbabu bereits im Alter von 17 Jahren den Sprung ins Ausland gewagt, sich bei Newcastle United aber nicht nachhaltig für eine Karriere in der Premier League empfohlen. Also ging es zunächst zurück in die Heimat und dann nach Deutschland.

Breel Embolo Auch dank seiner Treffer hat sich Borussia Mönchengladbach in der vergangenen Saison zum dritten Mal in der Vereingeschichte für die Champions League qualifiziert: Breel Embolo glänzte in seiner Debüt-Saison bei den Fohlen als Torschütze und Vorbereiter - acht Tore und acht Torvorlagen steuerte der 23-Jährige zum Gladbacher Erfolg (Platz vier) in der Bundesliga bei. In der Nationalmannschaft wartet der ehemalige Rekord-Transfer des FC Schalke 04 (kam 2016 für 22,5 Millionen Euro vom FC Basel) dagegen noch auf seinen Tor-Durchbruch. Sein letzter Nati-Treffer (vier in 37 Einsätzen) datiert vom 26. März 2019. Die Motivation, seine Bundesliga-Form auch im Nationalteam umzusetzen, dürfte ihn gegen Deutschland anspornen.