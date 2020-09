Corona, Trainer-Chaos, neue Stars: So gehen England, Holland und Co. in die Nations League

Anzeige

Am Donnerstag geht es für die deutsche Nationalmannschaft wieder los. Nach über einem Dreivierteljahr Corona-bedingter Pause steht in der Nations League gegen Spanien (20.45 Uhr, ZDF) das erste Länderspiel an. Doch nicht nur die DFB-Elf kehrt auf den Platz zurück. Auch die anderen europäischen Top-Nationen abseits der deutschen Gruppe 4 starten wieder – teils mit großen Änderungen, teils von Problemen geplagt. Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick über die Lage bei den Favoriten.

England – Viel Ärger für Southgate

Die Rückkehr in den Spielbetrieb nach der langen Länderspielpause hatte sich Gareth Southgate wohl anders vorgestellt. Der Trainer der "Three Lions" muss auf zwei seiner Schlüsselspieler verzichten: Abwehr-Chef Harry Maguire strich er nach dessen Urlaubs-Ausrutscher mitsamt Verurteilung in Griechenland aus dem Kader. Angreifer Marcus Rashford fällt mit muskulären Problemen aus. Dazu musste sich Southgate auch noch damit rumschlagen, dass mehrere Premier-League-Klubs murrten, weil sie ihre Spieler mitten in der Saison-Vorbereitung nur ungern für die Nations-League-Spiele in Gruppe 2 am Samstag gegen Island (18 Uhr) und am Dienstag in Dänemark (20.45 Uhr) abstellten. Doch Southgate wehrte sich gegen jegliche Kritik: "Mein Job ist es, Spiele für mein Land zu gewinnen und ich muss den stärksten Kader zusammenstellen."

Trotz der Ärgernisse und der beiden prominenten Ausfälle kann Southgate eigentlich zuversichtlich sein. Denn bei den Engländern wächst eine goldene Generation heran. Mit BVB-Star Jadon Sancho, Kapitän Harry Kane und Manchester Citys Raheem Sterling lässt sich gerade die Offensive sehen. Zahlreiche vielversprechende Talente wie Liverpools Trent-Alexander Arnold, West Hams Declan Rice oder der erstmals nominierte Phil Foden (ManCity) komplettieren den Kader. Ob in der Nations League oder bei der EM – England muss man zweifelsohne wieder zum engsten Favoritenkreis zählen.

Frankreich – Corona- und Verletzungssorgen für Deschamps

Kadersorgen gibt es auch bei Weltmeister Frankreich. Bis auf Abwehrspieler Lucas Hernández fehlen alle Champions-League-Sieger vom FC Bayern. Durch den Wegfall von Benjamin Pavard, Finaltorschütze Kingsley Coman, Corentin Tolisso und Michael Cuisance kommt einiges an Qualität abhanden – gerade Pavard war auf der rechten Abwehrseite zuletzt gesetzt. Mehr noch trifft die Franzosen der positive Corona-Test von Paul Pogba, der eine Teilnahme des 27-Jährigen an den Nations-League-Partien verhindert. Auch Tanguy Ndombele von den Tottenham Hotspur und Houssem Aouar von Olympique Lyon fehlen mit Corona-Infektionen. Personell sind das keine guten Vorzeichen für das Spiel gegen Schweden am Samstag und die Neuauflage des WM-Finals von 2018 gegen Kroatien am Dienstag (jeweils 20.45 Uhr) in Gruppe 3.

Doch auch ersatzgeschwächt sind die Franzosen wohl das Maß aller Dinge. Nationaltrainer Didier Deschamps konnte bei seiner Kader-Nominierung auf eine unglaublich breite Auswahl an Spielern zurückgreifen. So ist beispielsweise Leipzigs Dayot Upamecano nach einer starken Saison, die erst im Champions-League-Halbfinale endete, erstmals mit dabei. Auch Top-Talent Eduardo Camavinga von Stade Rennes wurde erstmals nominiert. Anders als im deutschen Team bekommen die Champions-League-Finalisten übrigens keine Pause, sodass auch Superstar Kylian Mbappé und sein PSG-Kollege Presnel Kimpembe mit dabei sind.

Niederlande – Lodeweges muss für Koeman einspringen

Nach dem Wechsel von Bondscoach Ronald Koeman zum FC Barcelona musste "Oranje" kurzfristig umdisponieren. Koeman hatte nach dem Verpassen der EM 2016 und WM 2018 den Umbruch beim deutschen Rivalen beaufsichtigt. Mit einem erneuerten Team hatte er die Nations-League-Gruppe mit Deutschland und Frankreich gewonnen und beim Finalturnier erst im Endspiel gegen Portugal verloren. "Wir sind sehr traurig, dass Koeman die Nationalmannschaft verlässt, aber die Mannschaft fühlt sich von ihm nicht hängen gelassen. Es war sein Traum, Barca zu trainieren, das verstehen wir", sagte Kapitän Virgil Van Dijk. Für die Spiele gegen Polen am Freitag und Italien am Montag (jeweils 20.45 Uhr) in Gruppe 1 steht vorerst Koemans Assistent Dwight Lodeweges an der Seitenlinie. Wer die Niederländer aber als Trainer zur EM führt, ist unklar. Es machten bereits wieder Gerüchte um ein Comeback von Louis Van Gaal oder Bert Van Marwijk die Runde.

Personell kann Interimstrainer Lodeweges beinahe aus den Vollen Schöpfen. Einzig Routinier Daley Blind von Ajax Amsterdam fehlt, nachdem er im Test gegen Hertha BSC vergangene Woche abermals mit Herzproblemen ausgewechselt werden musste. Für die Nations-League-Spiele wird auch Blinds Teamkollege Donny van de Beek wieder zur Verfügung stehen. Der offensive Mittelfeldspieler war einige Tage abgereist, um einen Medizincheck bei Manchester United zu absolvieren, wie De Telegraaf berichtet. Mit Perr Schuurs (Ajax), Owen Wijndaal (AZ Alkmaar) und Mohammed Ihattaren berief Lodeweges vor seinem ersten Spiel als Cheftrainer auch drei Debütanten.

Portugal – Der Titelverteidiger ist beinahe unverändert

Die Portugiesen gehen als Titelverteidiger in die zweite Saison der Nations League. Im Finale der letzten Auflage des Wettbewerbs bezwang das Team von Fernando Santos Holland mit 1:0 und sicherte sich den historischen ersten Triumph. Nach der Europameisterschaft 2016 holte Portugal damit bereits den zweiten großen Titel unter der Leitung von Santos. Als Gruppengegner von Frankreich, Kroatien und Schweden in Gruppe 3 wird der erneute Einzug in die Endrunde aber alles andere als ein Selbstläufer. Auch, wenn Santos auf Kontinuität setzt. Während sich viele andere Teams im Umbruch befinden, geht Portugal abgesehen von Mittelfeldmann Pizzi mit allen Akteuren, die auch beim letzten EM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg in der Startelf standen und das EM-Ticket lösten, in die Partien kommenden Samstag gegen Kroatien und am Dienstag darauf gegen Schweden (jeweils 20.45 Uhr). Unangefochtener Superstar im Team ist und bleibt Kapitän Cristiano Ronaldo, der mit 99 Länderspieltreffern knapp vor der 100-Tore-Schallmauer steht. Wieder mit dabei ist Ex-Bayern-Star Renato Sanches, der auf eine starke Saison beim OSC Lille zurückblickt. Auch der in diesem Sommer zum FC Barcelona gewechselte Youngster Trincao (20) ist erstmals nominiert.

