Fünf Wechsel in Nations League nicht erlaubt: Joachim Löw kritisiert UEFA-Arbeitsweise

Bundestrainer Joachim Löw glaubt nicht an eine baldige Regeländerung für fünf Auswechselungen auch in A-Länderspielen und macht dafür die Arbeitsmethoden der UEFA verantwortlich. "Ich weiß, dass jetzt im Moment nichts daran zu ändern ist", sagte Löw vor dem Spiel in der Nations League am Sonntag in der Schweiz im ZDF. "In der Regel dauert das bei diesen Verbänden immer sehr, sehr lange, ehe da was passiert."

Der Bundestrainer hatte nach dem 1:1 gegen Spanien kritisiert, dass in der Nations League im Gegensatz zum Europacup nur drei statt fünf Auswechselungen erlaubt sind. "Viele Nationen" hätten einen entsprechenden Wunsch im Vorfeld der neuen Saison bei der UEFA hinterlegt. "In der jetzigen Zeit wäre es gut für die Gesundheit. Aber da konnte man nicht erwarten, dass so schnell was passiert", sagte Löw.

Der Bundestrainer hatte sich nach dem Remis gegen Spanien förmlich in Rage geredet: "Gerade jetzt, gerade jetzt, hätte man es gebraucht, weil die Spieler jetzt das Mammutprogramm haben und es hätte Sinn gemacht, weil einige sind echt auf dem Zahnfleisch gelaufen." Nationalspieler Julian Draxler stimmte Löw zu: "Ich finde es auch sinnvoll, die fünf Wechsel zu haben, weil wir aus unterschiedlichen Situationen kommen. Es ist auch riskant, 90 Minuten zu spielen, wenn du nur zweimal trainiert hast", meinte der Profi von Paris Saint-Germain.