Europameister Italien strebt nach einem weiteren Titel. Mit zwölf Punkten in einer Nations-League-Gruppe mit der Niederlande, Polen und Bosnien-Herzegowina setzte sich die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini durch und zog so ins Halbfinale des Wettbewerbs ein. Im Sommer feierte die "Squadra Azzurra" noch den Titel bei der Europameisterschaft. Nun hat Italien die Chance auf einen weiteren europäischen Titel. In der ebenso laufenden WM-Qualifikation für das Turnier in Katar macht die Mannschaft um Europas Fußballer des Jahres Jorginho da weiter, wo sie bei der EM aufgehört haben. Mit 14 Punkten nach sechs Spielen führt Italien die Gruppe C an. Gegen Spanien gab es in der Vergangenheit immer wieder mitreißende Duelle. Am Mittwoch will sich Italien das Ticket für das Finale am Sonntag sichern.

Anzeige