Die Weltrekord-Serie ist gerissen. 37 Partien in Folge hatte Italien nicht mehr verloren, bis im Halbfinale der Nations League gegen Spanien (1:2) Endstation war. Damit bestätigte sich jedoch auch ein Trend, der die "Squadra Azzurra" seit dem EM-Triumph begleitet hatte. Nur ein Sieg steht nach dem Titelgewinn auf der Habenseite der Auswahl von Trainer Roberto Mancini. Gegen Belgien kann am Sonntag (15 Uhr) der zweite Erfolg eingefahren werden. Dieser würde zumindest den Sprung auf das Treppchen der zweiten Nations-League-Auflage bedeuten.

Einfach haben es die Italiener aber keineswegs. Mit Belgien steht der Mancini-Elf ein ernstzunehmender Kontrahent gegenüber. Gegen Weltmeister Frankreich waren die "Red Devils" sogar nah dran am Einzug ins Endspiel, kassierten nach zwischenzeitlichem 2:0-Vorsprung jedoch noch eine 2:3-Niederlage. Es war die erste Pleite nach zuvor drei Siegen in der WM-Qualifikation, mit denen man zumindest ein wenig Wiedergutmachung für das EM-Aus im Viertelfinale betrieb. Dort scheiterte die belgische Auswahl übrigens an Italien (1:2) – dem späteren Sieger.