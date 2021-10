Nations League: Italien gewinnt Spiel um Platz drei - Belgien im Latten-Pech

Europameister Italien hat die zweite Auflage der Nations League auf dem dritten Platz abgeschlossen. Die Squadra Azzurra setzte sich am Sonntagnachmittag im "kleinen Finale" mit 2:1 (0:0) gegen Belgien durch und zeigte sich von der Pleite in der Vorschlussrunde gut erholt. Dort hatten die Italiener 1:2 gegen Spanien verloren und erstmals nach 37 Spielen ohne Niederlage wieder eine Partie verloren. Der Erfolg gegen Belgien soll nun der Beginn einer neuen Serie sein. Für den Sieg sorgten Nicolo Barella (46.) und Domenico Berardi (65., Foulelfmeter). Charles De Ketelaere verkürzte kurz vor dem Ende (86.).

Beide Teams traten in Turin nicht in ihrer stärksten Besetzung an. Belgien, das ohnehin auf die verletzten Romelu Lukaku, Thorgan Hazard und Thomas Meunier verzichten musste, ließ Superstar Kevin De Bruyne zunächst auf der Bank. Auch Italien gab einigen Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance von Beginn an. So saßen unter anderem Giorgio Chiellini und Jorginho beim Anpfiff draußen.