Nations League kompakt: Frankreich torlos gegen Portugal - Lewandowski bleibt blass

Es war der Abend der Topstars in der Nations League: Cristano Ronaldo, Kylian Mbappé und Robert Lewandowski waren am Sonntagabend mit ihren Nationalmannschaften im Einsatz . Doch sie brauchten lange, bis sie ins Rollen kamen. Stattdessen holte Dänemark den ersten Sieg in der Nations League gegen Island. Die Topstars enttäuschten hingegen.

Frankreich - Portugal 0:0

Es war nominell das Topspiel des Tages in der Nations League: Der Weltmeister gegen den Europameister. Doch die Partie hielt lange nicht das, was sie versprach - trotz der Superstars Cristiano Ronald (Portugal) und Kylian Mbappé (Frankreich). Beide Mannschaften hatten kaum Möglichkeiten und schafften es nicht, ihre Stars in Szene zu setzen. Das änderte sich nach der Pause, weil die Franzosen mit Schwung aus der Pause kamen. Mbappé scheiterte aber in der 47. Minute an Rui Patricio. Das war eine Initialzündung und Frankreich machte mächtig Druck. Doch zu einem Treffer reichte es nicht. Stattdessen jubelten die Portugiesen - wenn auch nur kurz. Denn Pepe stand bei seinem Kopfball im Abseits (73.). So blieb es bis zum Ende beim 0:0.