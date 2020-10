Nations League kompakt: Haaland mit Dreierpack für Norwegen - England siegt gegen Belgien

England - Belgien 2:1 (1:1)

Es war das Topspiel am Sonntag in der Nations League - und viele Experten erwarteten ein heißes Duell. Die Engländer begannen im Wembley-Stadion druckvoll - doch die erste richtig gute Chance hatten die Belgier. Nach elf Minuten traf Yannick Carrasco nach einer Hereingabe des BVB-Neuzugangs Thomas Meunier zur vermeintlichen Führung. Doch der deutsche Schiedsrichter Tobias Stieler entschied auf Abseits. Fünf Minuten später traf dann Romelu Lukaku zur Führung - per Elfmeter (16.). Eric Dier brachte ihn zuvor per Grätsche im Strafraum zu Fall. Kurz vor der Pause war es ein Elfmeter, der die ansonsten offensiv harmlosen Engländer zum Ausgleich brachte. Marcus Rashford verwandelte (39.), nachdem Meunier Jordan Henderson zu Fall brachte. In der zweiten Halbzeit wurden die Engländer etwas gefährlicher und gingen durch Mason Mount in der 64. Minute in Führung. Bei dem Spielstand blieb es bis zum Schluss.