Nations League kompakt: Italien bezwingt Niederlande - Rückschlag für Österreich und Trainer Foda

Italiens Nationalmannschaft hat dank einer überzeugenden Leistung in den Niederlanden die Tabellenführung ihrer Nations-League-Gruppe übernommen. Die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini setzte sich am Montagabend in Amsterdam verdient mit 1:0 (1:0) gegen die Niederlande durch. Nicolo Barella von Inter Mailand erzielte den einzigen Treffer für die Squadra Azzurra (45.+1 Minute), die in der ersten Halbzeit das klar bessere Team war. In der zweiten Hälfte wurden die Niederlande stärker, verpassten aber das 1:1.