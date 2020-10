Nations League im Liveticker: Deutschland trifft in Köln auf die Schweiz

Die deutsche Nationalmannschaft strebt am Dienstag (20.45 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) den nächsten Sieg in der Nations League an. Drei Tage nach dem 2:1 in Kiew gegen die Ukraine soll in Köln gegen den noch sieglosen Tabellenletzten Schweiz sofort nachgelegt werden. Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen in Köln muss die Partie als Geisterspiel ohne Zuschauer ausgetragen werden.