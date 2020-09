Nations League im Liveticker: Deutschland in der Schweiz gefordert

Im sechsten Anlauf will Bundestrainer Joachim Löw endlich den ersten Sieg in der Nations League feiern. "Man will diese Spiele natürlich gewinnen. Morgen in der Schweiz gehen wir mit der Intention ins Spiel, drei Punkte zu machen, das ist ganz klar", sagte der Bundestrainer bei der digitalen Pressekonferenz der Nationalmannschaft am Samstagabend in Basel. Im St. Jakob-Park wird am Sonntag (20.45 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) Bernd Leno vom FC Arsenal im Tor stehen, kündigte Löw an.