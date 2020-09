Nations League im Liveticker: Deutschland im Top-Spiel gegen Spanien gefordert

Nach 289 Tagen Pause bestreitet die deutsche Nationalmannschaft wieder ein Länderspiel. Gegner in der ersten Partie der Nations League ist am Donnerstag (20.45 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) in Stuttgart Spanien. Die Partie der beiden Ex-Weltmeister findet wegen der Corona-Pandemie unter strengen Hygienevorschriften statt. Zuschauer sind in der Mercedes-Benz-Arena nicht zugelassen.