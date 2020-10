Nations League im Liveticker: Deutschland ist in der Ukraine gefordert

Sportlich birgt das Nations-League-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Ukraine am Samstag (20.45 Uhr, so könnt ihr es sehen!) im EM-Stadion von 2012 ein Risiko, denn der Bundestrainer muss die Mannschaft nach den Frusterlebnissen der jüngsten Länderspiele schnellstmöglich in die Erfolgsspur bringen. Sonst droht ein Abstieg in die Zweite Liga.