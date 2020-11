Nations League im Liveticker: Deutschland trifft in Leipzig auf die Ukraine

Mit einem Sieg gegen die Ukraine kann sich die deutsche Nationalmannschaft am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) eine gute Ausgangsposition für den Gruppensieg schaffen. Nach dem 1:0 mit einer B-Elf im Test gegen Tschechien setzt Bundestrainer Joachim Löw diesmal wieder auf seine besten verfügbaren Kräfte. "Wir müssen extreme Widerstände überwinden und gute Lösungen parat haben", warnte Löw vor dem Kontrahenten, der im Oktober im Hinspiel in Kiew nit 2:1 besiegt wurde.

Am Dienstag steht für die DFB-Auswahl dann das abschließende Länderspiel des Jahres 2020 in Sevilla gegen Spanien an. Nach einer viermonatigen Winterpause geht es Ende März 2021 mit drei Spielen in der WM-Qualifikation weiter. Bei der EM vom 11. Juni bis 11. Juli trifft Deutschland in der Gruppenphase auf Frankreich, Portugal und Ungarn.