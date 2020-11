Nations League: Liverpool-Star Wijnaldum bringt Niederlande auf Kurs - Bosnien-Herzegowina abgestiegen

Dank eines klaren 3:1 (2:0)-Erfolgs über Bosnien-Herzegowina haben die Niederlande am Sonntag die Führung in ihrer Nations-League-Gruppe 1 (A-Liga) übernommen . Großen Anteil am Sieg hatte Mittelfeldspieler Georginio Wijnaldum - der Star des FC Liverpool erzielte die ersten beiden Treffer für die Elftal (6., 13.). Die Entscheidung um den Gruppensieg, der zur Teilnahme am Finalturnier im kommenden Jahr berechtigen würde, steht jedoch noch aus. Auch Italien und Polen, die am Sonntag noch direkt aufeinander treffen, können noch Platz eins in der Gruppe erreichen. Bosnien-Herzegowina steht durch die Niederlage in Amsterdam indes als Gruppenletzter und damit Absteiger in die B-Liga fest.

In der Gruppe 3 (B-Liga) hat Russland am vorletzten Spieltag einen vorzeitigen Gruppensieg und Aufstieg in die A-Liga verpasst. Die nach einer Roten Karte gegen Andrey Semyonov dezimierte "Sbornaja" unterlag in der Türkei mit 2:3 und bleibt damit zwar vorerst Tabellenführer, könnte aber noch von Ungarn überholt werden, wenn der dritte deutsche EM-Vorrundengegner am Abend sein Heimspiel gegen Serbien gewinnt. Auch in Gruppe 4 (B-Liga) ist die Aufstiegsfrage noch ungeklärt. Tabellenführer ist Wales nach einem 1:0-Erfolg am Sonntag über Irland. Bei den Iren sah Jeff Hendrick in der Nachspielzeit Gelb-Rot. Einen Zähler hinter Wales folgt Finnland, das in Bulgarien mit 2:1 die Nase vorn hatte. Irland und Bulgarien sind mit zwei Zählern beziehungsweise einem Punkt abgeschlagen am Tabellenende und ermitteln an diesem Mittwoch im direkten Duell den Absteiger in die C-Liga.