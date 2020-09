Nations League: Schweiz gegen Deutschland live im TV und Online-Stream sehen

Anzeige

Verlieren verboten in Basel! Vor dem Duell der deutschen Nationalmannschaft mit der Schweiz am Sonntag (20.45 Uhr) peilen beide Mannschaften ihren ersten Erfolg in der noch jungen zweiten Nations-League-Saison an. Die Schweiz, die es im Vorjahr in die Endrunde schaffte und letztlich den vierten Gesamtplatz des Wettbewerbs belegte, verlor ihr Auftaktspiel gegen die Ukraine mit 1:2. Um den endgültigen Fehlstart abzuwenden, muss die Mannschaft von Vladimir Petkovic gegen den Ländernachbarn nun zumindest punkten.

Doch auch die Löw-Elf hat den ersten Dreier in der neuen Nations-League-Auflage fest im Visier. Im vergangenen Jahr hatte Deutschland noch auf ganzer Linie enttäuscht. Nur eine Reform des Wettbewerbs verhinderte letztlich den Abstieg in Liga B. Und auch zum Start der neuen Saison setzte es einen Dämpfer. Trotz einer ordentlichen Leistung stand am Ende durch ein Gegentor in der Nachspielzeit lediglich ein Remis gegen den dreifachen Europameister Spanien (1:1). Gegen die Schweiz soll es nun mit dem Sieg klappen, auch wenn mit dem zum FC Chelsea gewechselten Kai Havertz bereits ein Leistungsträger vorzeitig abreiste. Durch den engen Spielplan könnten Julian Brandt und Luca Waldschmidt ihre Chance erhalten.

Wie sehe ich das Spiel der Schweiz gegen Deutschland live im TV?

Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF zeigt das Spiel in der Nations League zwischen der Schweiz und Deutschland am Sonntag um 20.45 Uhr live im Free-TV. Die Übertragung beim ZDF beginnt um 20.15 Uhr mit den Vorberichten. Kommentator ist Oliver Schmidt. Jochen Breyer und Experte Per Mertesacker moderieren die Sendung.

Kann ich Schweiz gegen Deutschland im Livestream verfolgen?

Ja. Das ZDF bietet auf der eigenen Homepage einen Livestream über die vollen 90 Minuten an. Der Stream ist kostenlos unter www.zdf.de/live-tv abrufbar.

Wie verfolge ich das Spiel der Schweiz gegen Deutschland im Liveticker?