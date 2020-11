Nations League kompakt: Spanien patzt gegen die Schweiz, Frankreich für Endrunde qualifiziert

Schweiz - Spanien 1:1 (1:0)

Deutschlands nächster Nations-League-Gegner Spanien ist die Tabellenführung in der Gruppe A4 trotz eines späten Treffers zum Remis los. Die Mannschaft von Trainer Luis Enrique kam am Samstagabend beim Schlusslicht Schweiz über ein 1:1 (0:1) nicht hinaus und fiel auf Platz zwei hinter Deutschland zurück. Remo Freuler traf für die Eidgenossen (26. Minute); der erst kurz zuvor eingewechselte Gerard Moreno sicherte den Gästen mit seinem späten Treffer (89.) zumindest einen Punkt. Anzeige Routinier Sergio Ramos wurde im St.-Jakob-Park zum tragischen Helden: Der Routinier bestritt sein 177. Länderspiel für die spanische Nationalmannschaft und überholte damit den legendären italienischen Torwart Gianluigi Buffon als europäischen Rekordhalter. Doch ausgerechnet an seinem historischen Tag scheiterte er gleich zweimal vom Elfmeterpunkt (58./80.) am Mönchengladbacher Keeper Yann Sommer. Nach 25 in Serie verwandelten Strafstößen vergab Ramos erstmals seit 2013 wieder vom Punkt.

Portugal - Frankreich 0:1 (0:1)

Es wird in dieser Saison einen neuen Sieger in der Nations League geben: Titelverteidiger Portugal hat nach einer 0:1-Heimniederlage gegen Frankreich den Einzug ins Final-Four des UEFA-Wettbewerbs verpasst - während die Franzosen als erstes Team als erster Teilnehmer des Finalturniers im kommenden Jahr feststeht. Nach dem 0:0 im Hinspiel hat Frankreich durch den Sieg den direkten Vergleich mit Portugal gewonnen und kann mit drei Punkten Vorsprung am letzten Spieltag von Cristiano Ronaldo und Co. nicht mehr überholt werden. Im Duell der beiden deutschen Gruppengegner bei der EM 2021 im Estadio da Luz erzielte N'Golo Kanté in der 53. Minute den Siegtreffer für die Equipe Tricolore, die unter der Woche noch eine peinliche 0:2-Niederlage im Freundschaftsspiel gegen Finnland kassiert hatte.

Schweden - Kroatien 2:1 (2:0)

Die kroatische Nationalmannschaft hat einen herben Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt in der A-Liga hinnehmen müssen. Im Duell gegen den vor dem Anpfiff noch punktlosen Tabellen-Letzten Schweden verlor der Vize-Weltmeister in Stockholm mit 1:2 (0:2) und rutscht damit vor dem letzten Spieltag auf den letzten Platz ab. Dejan Kulusevski (36.) und Marcus Danielsson (45.+2) erzielten die Treffer für die effektiveren und spielstärkeren Schweden, die nun aufgrund der besseren Tordifferenz in der Gruppe 3 mit drei Zählern vor den punktgleichen Kroaten liegen. Danielsson erzielte per Eigentor den Treffer für die Kroaten. Am kommenden Spieltag geht es dann im Fernduell zwischen Kroatien (gegen Portugal) und Schweden (gegen Frankreich) um den Klassenerhalt.