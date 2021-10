Mit dem 2:1 gegen Europameister Italien hat Spanien nicht nur die Weltrekord-Serie der "Squadra Azzurra" von 37 Spielen in Serie ohne Pleite reißen lassen, sondern sich zugleich ins Finale der Nations League geschossen. Während die spanische Auswahl in der WM-Qualifikation für die Teilnahme an der Endrunde 2022 in Katar noch zittern muss, greift man daher am Sonntag gegen Weltmeister Frankreich nach dem Titel und die Nachfolge von Vorjahres-Sieger Portugal (20.45 Uhr). Für die "Furia Roja" wäre es der erste Coup nach der Durststrecke seit dem Dreierschlag zwischen 2008 und 2012 (zwei Mal Europameister, ein Mal Weltmeister).

