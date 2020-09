Nations League und WM-Quali: UEFA fällt Entscheidung über Terminkalender 2021

Das UEFA-Exekutivkomitee fällt bei seiner Sitzung am Donnerstag für Bundestrainer Joachim Löw möglicherweise maßgebliche Entscheidungen. Das Gremium um DFB-Vizepräsident Rainer Koch erwägt eine Verschiebung des Nations-League-Finalturniers von Anfang Juni in den Herbst 2021. Auch der Spielkalender für die WM-Qualifikation 2022 soll in Budapest festgelegt werden.

Normalerweise stünden in der ersten Juni-Woche für die meisten der 55 europäischen Fußball-Nationen je zwei Ausscheidungsspiele auf dem Weg nach Katar an. Da allerdings bereits am 11. Juni in Rom die EM beginnt, erwägt die UEFA eine Modifizierung des Spielplans, um den Turnierteilnehmern die üblichen EM-Testspiele zu ermöglichen. So könnten als Option zwei der zehn notwendigen Spiel-Slots für die WM-Qualifikation in den Herbst verlegt werden.