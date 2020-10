Nattermann schießt Lok Leipzig zum Sieg gegen Meuselwitz - Letztes Spiel für längere Zeit?

Leipzig. Die Geschichte könnte sich wiederholen. Am 28. Februar diesen Jahres gewann der 1. FC Lok Leipzig gegen den ZFC Meuselwitz in einem wilden Flutlichtheimspiel 4:2 – es sollte das letzte Spiel vor einer langen, ungewissen (Corona-)Pause werden.Acht Monate später empfingen die Probstheidaer am Mittwochabend zum ersten Mal seit besagter Februarpartie erneut die Zipsendorfer, verdienen sich in dieses Mal unaufgeregten 90 Minuten mit einem First-Minute-Treffer von Tom Nattermann mit einem 1:0-Sieg erneut drei Punkte; und spielen womöglich erneut vorerst ihr letztes Match.

Spiel bei Viktoria Berlin fraglich

Denn ab Montag muss der Amateursport aufgrund der neuen Maßnahmen der Bundesregierung stillstehen, in den Profiligen sind Geisterspiele angeordnet worden. Zudem wurden ein Spieler und ein Betreuer von Viktoria Berlin, Lok-Gegner am Sonnabend, positiv auf Corona getestet. Dass der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) „seine“ Regionalliga Nordost nächste Woche in einer Telefonkonferenz mit den Vereinsvertretern anhalten wird, ist zu erwarten; offen dagegen ist, ob Lok zum bis dato ungeschlagenen Tabellenführer reisen wird.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zur Lok-Partie gegen den ZFC Dank eines Tores von Tom Nattermann in der ersten Minute gewinnt der 1. FC Lok Leipzig das Duell gegen den ZFC Meuselwitz mit 1:0. © Picture Point

„Ich bin nicht begeistert, am Wochenende zu Viktoria nach Berlin zu fahren“, gibt Thomas Löwe zu und begründet das Unwohlsein: „Ich glaube, wir haben auch eine Schutzfunktion gegenüber unseren Spielern.“ Der Lok-Präsident betont: „Eine Pause nehmen wir hin.“ Auch, weil „Geisterspiele sich nicht dauerhaft in der Regionalliga umsetzen lassen“. Und so verdichten sich die Anzeichen, dass ein Sieg über Meuselwitz wie im Frühjahr für längere Zeit das letzte Punktspiel gewesen ist. „Das ist durchaus möglich“, vermutet auch Löwe, der deshalb „das Spiel genießen“ wollte.

Meuselwitz bemüht, aber ohne echte Chancen

Das ließ sich mit einem Tor nach 40 Sekunden natürlich besonders gut umsetzen. Almedin Civa musste gegen den ZFC neben Abwehrchef David Urban auf seinen gefährlichsten Torjäger Djamal Ziane (Rotsperre) verzichten und ließdafür das bisher offene Sturmversprechen Tom Nattermann starten. Der bärtige Sommerneuzugang durfte das letzte Mal am 29. August gegen Carl Zeiss Jena von Beginn an ran, sein Startelf-Comeback krönte der 27-jährige direkt mit seinem ersten Saisontreffer in der ersten Minute.

Die frühe Führung spielte den Gastgebern in die Karten. Ohne besonders gefährlich zu werden, dirigierte Lok das Spieltempo. Die Gäste vom ZFC waren häufig bemüht, kreierten Torchancen jedoch nur aus der zweiten Reihe. Dennoch: Die Partie war trotz neun Tabellenrängen Unterschied ausgeglichen. Kaufen konnten sich die engagierten Meuselwitzer davon jedoch nichts, auch in der zweiten Hälfte waren Möglichkeiten beiderseits rar gesät.

Spruchbänder gegen ZFC-Keeper Guderitz

Ausnahme: In der 52 Minute parierte ZFC-Keeper Fabian Guderitz einen Foulelfmeter von Lok-Kapitän Paul Schinke, nachdem Tom Nattermann im Sechzehner gefoult worden war. Ausgerechnet Guderitz, werden wohl einige gedacht haben. Loks Nummer Eins der vergangenen Rückrunde ist den blau-gelben Anhängern besonders aufgrund seines Patzers im Relegationshinspiel gegen den SC Verl in Erinnerung geblieben, bei seiner Rückkehr ins Bruno-Plache-Stadion hielt der 23-jährige trotz spöttischer Gesänge oder Spruchbändern („Lieber einen Piplica im Mittelfeld, als einen Guderitz im Tor“) ohne Probleme und vereitelte zudem einen strammen Volleyschuss des quirligen Gabriel Boakye in der 42. Minute.