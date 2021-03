"Natürlich war es kein Feuerwerk": Stimmen zu RB Leipzigs Sieg in Bielefeld

Bielefeld. RB Leipzig hat die Pflichtaufgabe im Titelrennen auf der Bielefelder Alm mühsam gelöst - und ist bereit für den Showdown mit dem FC Bayern. Der Treffer von Kapitän Marcel Sabitzer (46.) bescherte der überlegenen Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann am Freitagabend den 1:0 (0:0)-Erfolg bei der harmlosen und weiterhin stark abstiegsbedrohten Arminia .

Leipzig verkürzte den Rückstand auf Klassenprimus München vor dessen Partie am Samstag gegen den VfB Stuttgart mit dem Sieg auf einen Punkt. Nach der Länderspielpause empfangen die Sachsen den Tabellenführer zum Spitzenspiel.

16.12.2020, Baden-Württemberg, Sinsheim: Fußball: Bundesliga, TSG 1899 Hoffenheim - RB Leipzig, 12. Spieltag, PreZero-Arena. Markus Krösche, Leipzigs Sportdirektor, kommt ins Stadion. Foto: Uwe Anspach/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. +++ dpa-Bildfunk +++ ©

Leipzig dominierte die erste Halbzeit mit zeitweise knapp 90 Prozent Ballbesitz, blieb aber ungefährlich. Die Gastgeber, die mit dem Selbstvertrauen des 2:1-Sieges bei Bayer Leverkusen antraten, zogen sich weit zurück und beschränkten sich auf die Defensive. Die Leipziger Angriffe wurden zur Geduldsprobe. Mit vielen Zuspielen in der Abwehrreihe schon in der Bielefelder Hälfte versuchte der Tabellenzweite, die Lücke Richtung Tor zu finden. Zwischenzeitlich hatte Nagelsmanns Abwehrchef Willi Orban mehr Pässe gespielt als die gesamte Arminia-Elf (90 zu 89 in der 39. Minute). Es dauerte bis zur 46. Minute. Dann gelang Sabitzer nach Pass von Dani Olmo der einzige Treffer.