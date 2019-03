Nazi-Eklat beim Chemnitzer FC hat sportliche Folgen – Daniel Frahn gesperrt

Nach SPORTBUZZER-Informationen gab der NOFV zunächst keinen Zeitraum für die Strafe an. Fest steht aber, dass der CFC am Mittwoch ohne Frahn die Auswärtspartie beim BFC Dynamo bestreiten muss.

Der CFC-Stürmer Frahn hatte nach seinem Tor am Samstag ein T-Shirt hochgehalten, das die Aufschrift „Support Your Local Hools“ trug. Damit wollte er seine Anteilnahme am Tod von Thomas Haller bekunden. Haller, der an Krebs gestorben war, gilt als Mitbegründer der ehemaligen rechtsextremen Organisation"HooNaRa" (Hooligans, Nazis, Rassisten) und war bis 2006 Chef der Stadion-Security des CFC.