Nazi-Parolen bei Aufstiegsfeier: Amateurklub zieht 1. Mannschaft zurück

Der Fußballverein TuS Holzhausen/Porta hat seine 1. Mannschaft mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb zurückgezogen. Wie der Vorsitzende Matthias Adamkowitsch mitteilte, zieht der Verein damit weitere Konsequenzen aus einem Handyvideo, das Spieler der 1. Mannschaft beim Skandieren rechter Parolen zeigt. Das Video wurde bei der Aufstiegsfeier der Mannschaft am 5. Mai aufgenommen und zeigt unter anderem, wie einige Spieler „Sieg Heil“ rufen.

Auch der Trainer wurde vom Verein freigestellt

Seit Mittwoch kursierte die Aufnahme bei Whatsapp, bereits am Mittwochabend hatte der Vorstand die betreffenden Personen aus dem Verein ausgeschlossen. „Der Vorstand hat jetzt die Aufgabe, weiteren Schaden vom TuS Holzhausen und der 1. Mannschaft abzuwenden“, gab Adamkowitsch am Samstag in einer Pressemitteilung bekannt. Der Trainer sei von seinen Aufgaben im Verein freigestellt. Man behalte sich vor, nach Abschluss des laufenden staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahrens personelle Konsequenzen zu ziehen.