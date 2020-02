"Nazis raus" nach Gedenkminute für Hanau: Zweitliga-Fans mit deutlichem Zeichen gegen Rassismus

Das war ein deutliches Zeichen! Vor dem Anpfiff der beiden Zweitligapartien am Freitagabend zwischen Wehen Wiesbaden und Greuther Fürth, sowie VfL Osnabrück gegen Erzgebirge Aue skandierten Anhänger aller Vereine: "Nazis raus".

In den Kurven gab es zudem Plakate, in denen sich die Fans deutlich gegen Rassismus positionierten. "Rechtem Terror entgegentreten" stand etwa auf einem Banner der Anhänger von Greuther Fürth geschrieben.

Zuvor gab es in beiden Stadien eine Gedenkminute für die Opfer der rassistischen Anschlags in Hanau am Mittwochabend. Die Klubs der Bundesliga und 2. Liga werden am Wochenende zudem alle mit Trauerflor spielen. "Die Tat lässt uns geschockt und verständnislos zurück“, sagte DFL-Chef Christian Seifert im Vorfeld. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern und deren Angehörigen."

Rechtsextremist tötet zehn Menschen

Bei der Gewalttat in Hanau hatte ein Mann zehn Menschen getötet. Stunden nach dem Verbrechen entdeckte die Polizei die Leiche des mutmaßlichen 43 Jahre alten Todesschützen in seiner Wohnung in Hanau. Der Generalbundesanwalt ermittelt wegen Terrorverdachts.

Makkabi Deutschland lobt Frankfurt-Fans