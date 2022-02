44.157 Punkte in der NBA: Basketball-Superstar LeBron James nimmt Abdul-Jabbar Bestmarke ab

LeBron James ist der erfolgreichste Werfer der NBA-Geschichte und hat in Spielen der Hauptrunde und Playoffs mehr Punkte erzielt als jeder andere Basketball-Profi. Bei der knappen 115:117-Niederlage der Los Angeles Lakers gegen die Golden State Warriors überholte James am Samstagabend (Ortszeit) Kareem Abdul-Jabbar, der in seiner Karriere auf 44.149 Punkte gekommen war. James steht nun bei 44.157. In der prestigeträchtigeren Kategorie, Punkte in der Hauptrunde, führt der von 1969 bis 1989 aktive Abdul-Jabbar noch mit 1861 Zählern Vorsprung.

