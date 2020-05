Kuriose Idee von deutschem NBA-Profi Daniel Theis: Basketball-Saison in Disney World beenden

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat sich für eine Fortsetzung der derzeit unterbrochenen NBA-Saison in Disney World in Orlando ausgesprochen. Dann könnten auch die Familien der Spieler mit dabei sein. "Kein Spieler ist gern sechs Wochen von der Familie getrennt", sagte Theis der Sport Bild (Mittwochsausgabe). "Ich fände es gut, wenn alle Spieler mit ihren Familien für die Zeit in Disney World in Orlando untergebracht werden."