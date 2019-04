10.000 Defensiv-Rebounds! NBA-Star Dirk Nowitzki erreicht nächsten Meilenstein

Basketball-Routinier Dirk Nowitzki hat in einem seiner vielleicht letzten NBA-Spiele einen weiteren Meilenstein erzielt. Der 40 Jahre alte Würzburger im Dienste der Dallas Mavericks holte am Sonntag (Ortszeit) beim 129:127 (52:56, 112:112) nach Verlängerung gegen die Memphis Grizzlies fünf Rebounds und durchbrach damit die Marke von 10.000 Defensiv-Rebounds in seiner Karriere. Er ist erst der fünfte Spieler in der Geschichte der nordamerikanischen Profiliga, der diese Marke knackte. Nowitzki erzielte zudem zwei Punkte beim knappen Auswärtserfolg seines Teams.