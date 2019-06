NBA-Star Klay Thompson trifft mit Kreuzbandriss - aber: Warriors verlieren Finale gegen Raptors

Titel futsch - und nun auch noch die zweite schwere Verletzung bei einem Superstar: Titelverteidiger Golden State Warriors erlebte in der NBA eine Finalserie zum Vergessen. Nachdem sich Kevin Durant im fünften Spiel gegen den neuen Champion Toronto Raptors einen Achillessehnenriss zugezogen hatte , erlitt Klay Thompson in der sechsten und schließlich entscheidenden Partie einen Kreuzbandriss.

Der 29-Jährige wollte die Verletzung zunächst nicht wahrhaben und biss auf die Zähne. Nachdem sich Thompson bei einer unglücklichen Landung nach einem Dunkingversuch das linke Knie verdreht und gut zwei Minuten vor dem Ende des dritten Viertels vom Feld musste, befand er sich schon auf dem Weg in die Kabine - kehrte dann aber für zwei erfolgreich verwandelte Freiwürfe kurzfristig zurück, ehe er anschließend endgültig ausgewechselt werden musste. Insgesamt kam der Distanzwerfer zuvor auf 30 Punkte und war damit Topscorer des abschließenden Saisonspiels. Toronto gewann die Partie 114:110 und setzte sich in der Best-of-seven-Serie schließlich mit 4:2-Siegen durch.

Die Verletzungen von Durant und Thompson, die nun monatelang ausfallen, wirbeln die NBA kräftig durcheinander. Beide Superstars sind nach dem Saisonende ohne Vertrag und galten als zwei der umworbensten Spieler des Sommers. Welche Teams nun mehrere hundert Millionen Dollar in die Dienste der beiden Profis investieren, scheint offen. Bei Thompson war zuletzt von einer Vertragsverlängerung bei den Warriors ausgegangen worden, Durant hingegen wurde vor allem mit den Teams aus New York (Knicks und Nets) und Los Angeles (Clippers und Lakers) in Verbindung gebracht. Möglich, dass der 30-Jährige nach seiner Verletzung nun aber von einer Klausel Gebrauch macht und seinen Vertrag bei Golden State um ein Jahr verlängert.