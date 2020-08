Bei Nationalhymne: NBA-Profi Jonathan Isaac verweigert Kniefall für "Black Lives Matter"-Bewegung

Basketball-Profi Jonathan Isaac hat als erster Spieler nach dem Re-Start in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA nicht an der Protest-Aktion für die "Black Lives Matter"-Bewegung teilgenommen. Anders als seine Kollegen blieb der 22-Jährige von Orlando Magic am Freitagabend (Ortszeit) vor dem Sieg gegen die Brooklyn Nets (128:118) während der Nationalhymne stehen. Alle anderen Spieler und Betreuer gingen in Unterstützung der Protest-Bewegung für soziale Gerechtigkeit auf die Knie.