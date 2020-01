LA Lakers trainieren erstmals seit Tod von Legende Kobe Bryant - Erinnerungswand wächst weiter

Die Los Angeles Lakers haben nach dem Tod ihres früheren Basketball-Superstars Kobe Bryant am Mittwoch (Ortszeit) wieder das Training aufgenommen. "Wir wollen das verkörpern, was Kobe immer ausgezeichnet hat. Wir wollten ihn immer stolz machen, und daran hat sich nichts geändert", sagte Trainer Frank Vogel nach der Einheit. Die NBA-Mannschaft, für die Bryant 20 Jahre lang aufgelaufen war und fünf Meistertitel holte, bestreitet ihr nächstes Spiel am Freitag (Ortszeit) gegen die Portland Trail Blazers. Das ursprünglich für Dienstag angesetzte LA-Stadtderby gegen die Los Angeles Clippers war verschoben worden.