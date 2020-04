NBA-Superstar LeBron James widerspricht US-Berichten über Wunsch nach Saison-Abbruch

Basketball-Superstar LeBron James hat einem US-Medienbericht widersprochen, wonach sich in der Branche die Stimmen häufen, die in der Corona-Krise einen Abbruch der NBA-Saison wollen. „Das stimmt absolut nicht. Keiner, den ich kenne, sagt sowas“, schrieb der Profi der Los Angeles Lakers am Donnerstag (Ortszeit) auf Twitter. „Sobald es sicher ist, wollen wir unsere Saison beenden. Ich bin bereit und unser Team ist bereit. Niemand sollte irgendetwas absagen.“ Die NBA-Saison ist seit dem 11. März unterbrochen.