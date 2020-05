Bericht: NBA plant Neustart für 31. Juli - Playoffs, Gruppenphase oder Turniermodus

Die NBA plant den Neustart nach der Corona-Pandemie einem Bericht zufolge für den 31. Juli. Dies sei der Zieltermin für die Fortsetzung der Saison mit vier verschiedenen Szenarien, teilte NBA-Commissioner Adam Silver den Klub-Besitzern am Freitag auf einer Telefonkonferenz mit, wie das Portal The Athletic berichtete. Die Saison in der Basketball-Profiliga war am 11. März aufgrund der Coronavirus-Krise ausgesetzt worden.