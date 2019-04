Keine Playoffs trotz LeBron James: Los Angeles Lakers entlassen Trainer Walton

Die Los Angeles Lakers haben nach einer enttäuschenden Saison Konsequenzen gezogen und Coach Luke Walton entlassen. "Wir möchten Luke für seine Dienste in den letzten drei Jahren danken und wünschen ihm und seiner Familie viel Glück in der Zukunft", erklärte General Manager Rob Pelinka. In drei Spielzeiten bei den Lakers schaffte es der 39-jährige ehemalige Profi nicht, das Team zurück in die NBA-Playoffs zu führen.