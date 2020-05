Bericht: NBA favorisiert Saison-Fortsetzung in Disney World - Re-Start vor Ende Juli

Las Vegas, Houston oder Orlando? Über eine Fortsetzung der NBA-Saison in einer dieser Städte wurde in den vergangenen Wochen viel Spekuliert. Jetzt nimmt ein Plan offenbar konkrete Formen an. Der Freizeitpark Disney World soll sich laut The Athletic gegen die anderen Austragungsorte durchgesetzt haben. Wie der US-Fernsehsenders ESPN berichtet, soll die unterbrochene Serie spätestens "Ende Juli" wieder aufgenommen werden.