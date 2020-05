NBA-Star Daniel Theis über Corona in den USA, LeBron James und die Lust auf Basketball

Wegen der globalen Coronavirus-Pandemie kam der Spielbetrieb in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA plötzlich zum Erliegen. Daniel Theis, deutscher Profi bei den Boston Celtics, muss seit Wochen mit seiner Familie zu Hause ausharren. Im SPORTBUZZER-Interview erzählt der 28-Jährige aus Salzgitter über Familie in Zeiten von Corona und seine Lust auf Basketball.

SPORTBUZZER: Herr Theis, was ist schwieriger: in einem NBA-Spiel gegen Superstar LeBron James zu verteidigen oder diszipliniert daheim zu bleiben? Daniel Theis: Definitiv gegen LeBron James zu verteidigen. Denn dadurch, dass ich während der Saison so viel reise, bin ich an den freien Tagen gerne zu Hause. Es ist natürlich eine Herausforderung, zu Hause zu bleiben, weil das hier so empfohlen wird. Wir haben zum Glück einen Garten, wo ich mit unserer Tochter ein bisschen was machen kann.

Wie sieht der Alltag bei Ihnen aus? Dadurch, dass meine Schwiegermutter hier ist, weil sie uns besucht hatte, bevor die Pandemie richtig ausbrach, und jetzt hier bleiben muss, schlafe ich länger. Meistens stehe ich so gegen 9 Uhr auf, dann gibt’s Frühstück, und dann verbringe ich Zeit mit der Kleinen und trainiere. Wenn das Wetter mitspielt, gehe ich etwas raus, abends spielen wir Brettspiele, und etwas später spiele ich dann noch ein paar Videospiele mit einigen Celtics-Mit­spie­lern und Leuten vom Team-Staff.

Haben Sie vom Trainer vorgegebene Einheiten oder machen Sie einfach, was Sie für sinnvoll halten? Sowohl als auch. Wir sind alle Profis und sollten wissen, wie wir uns zu motivieren haben und wie man so ein Krafttraining durchführt. Aber ich muss zugeben, auch ich habe Tage gehabt, an denen es grau war und regnete und es schwer war, sich aufzuraffen.

NBA-Star Theis: USA hat Corona unterschätzt

Sie wohnen im Land mit den meisten Corona-Toten. Wie besorgt sind Sie? Ich denke, dass es zu Beginn von der Welt und auch von den USA unterschätzt wurde, wie schnell sich das Virus ausbreiten und wie tödlich es sein kann – vor allem für Menschen mit Vorerkrankungen, Risikopatienten und Ältere. Und dann hat man gesehen, wie rasch das hier überhandgenommen hat – vor allem in New York.

Das sind die deutschen Spieler in der NBA-Saison 2019/20 Daniel Theis (von links), Dennis Schröder und Maximilian Kleber spielen in der NBA. © Imago Images

Und wie besorgt waren Sie, als herauskam, dass ausgerechnet Rudy Gobert von den Utah Jazz der erste Corona-Fall in der NBA war? Sie hatten nur fünf Tage zuvor gegen ihn gespielt. Als das mit Gobert bekannt wurde (11. März, d. Red.), waren wir in Milwaukee, wo wir den nächsten Tag bei den Bucks spielen sollten. Ich war mit einigen Mitspielern essen. Einer davon war Vincent Poiree, der Gobert kennt, weil beide Franzosen sind. Wir saßen beim Essen, Vincent war am Telefon, legte auf und meinte: „Rudy Gobert wurde positiv getestet.“ Alle am Tisch dachten, er macht einen Witz. Aber Vincent meinte, dass es ernst sei. Und dann hat’s bei mir im Kopf angefangen: Wir haben vor fünf Tagen gegen Utah gespielt, ich habe gegen Rudy Gobert verteidigt, hatte den engsten Kontakt zu ihm auf dem Feld. Ja, wenn jemand positiv bin, dann ich.

Theis: Es geht um die Gesundheit aller

Wie ging’s weiter? Unser Spiel in Milwaukee fand nicht mehr statt, da die NBA ihren Spielbetrieb eingestellt hatte. Wir sind zurück nach Boston geflogen, wurden getestet und sollten erst mal zwei Wochen in Selbst-Quarantäne gehen. Es hat dann aber noch rund eine Woche gedauert, bis wir unsere Testergebnisse bekamen. Ich hatte nie Symptome, aber das muss ja nichts heißen. Mein Mitspieler Marcus Smart hatte auch keine Symptome – und sein Test fiel trotzdem positiv aus. Ich habe mich bei uns ins Gästezimmer zurückgezogen, bin von der Familie weggeblieben.